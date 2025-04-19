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        Antalya'da üniversite öğrencileri tarihi Düğmeli Evleri gezdi

        Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, Akseki ve İbradı'daki tarihi Düğmeli Evleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 17:46 Güncelleme: 19.04.2025 - 17:49
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        Antalya'da üniversite öğrencileri tarihi Düğmeli Evleri gezdi
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        Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, Akseki ve İbradı'daki tarihi Düğmeli Evleri ziyaret etti.

        Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen gezide öğrenciler, Akseki'deki tarihi Düğmeli evleri gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Daha sonra İbradı ilçesine geçen öğrenciler, buradaki tarihi Düğmeli Evleri, Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından düzenlenen 2024 yılı "En İyi Turizm Köyü" programında birinci olan Ormana Köyü ile doğal güzelliğiyle dikkati çeken Altınbeşik Mağarası'nı gezdi.

        Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İkbal Erbaş, etkinlik kapsamında öğrencilere "Geleneksel Mimarinin Turizm Potansiyeli" konulu bilgi verdi.

        Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkan Yardımcı Doç. Dr. Pınar Çelik Çaylak da özgün yapıları ile dikkati çeken Düğmeli Evler ve Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yeraltı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası'na hem turizmci hem de turist perspektifinden bakmanın önemli olduğunu belirtti.

        Geziye, çok sayıda öğrencinin yanı sıra Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hale Balseven, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Köksal, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Özilhan Özbey, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çaylak ve Fakülte Sekreteri Raşit Yıldız da katıldı.

        Ayrıca, gezi sonunda Balseven, Turizm Haftası etkinliklerini düzenleyen Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı ve öğrencilerine teşekkür ederek, katkılarından dolayı Prof. Dr. İkbal Erbaş'a plaket verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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