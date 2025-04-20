Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Kaleiçi Yat Limanı açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi, su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

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