Finike Belediyesi'ne Akdeniz Belediyeler Birliği'nden ödül

Geyikçi, uluslararası fuarlarda da sakin şehir Finike'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini vurguladı.

Ödülü belediye personeli ve Finikeliler adına aldığını ifade eden Geyikçi, doğaya duyarlı yaklaşımları, estetik tasarımları ile ilçeye değer katmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 9. Projeler Yarışması'nda Finike Belediyesi'ne Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama kategorisinde birincilik ödülü verildi.

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