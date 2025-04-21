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        Finike Belediyesi'ne Akdeniz Belediyeler Birliği'nden ödül

        Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 9. Projeler Yarışması'nda Finike Belediyesi'ne Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama kategorisinde birincilik ödülü verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:22 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:22
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        Finike Belediyesi'ne Akdeniz Belediyeler Birliği'nden ödül
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        Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 9. Projeler Yarışması'nda Finike Belediyesi'ne Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama kategorisinde birincilik ödülü verildi.

        Ödülü alan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yarışmada "Liman Bahçe" ve "Umut Park" projesiyle ödüle layık görüldüklerini belirtti.

        Ödülü belediye personeli ve Finikeliler adına aldığını ifade eden Geyikçi, doğaya duyarlı yaklaşımları, estetik tasarımları ile ilçeye değer katmayı sürdüreceklerini kaydetti.

        Geyikçi, uluslararası fuarlarda da sakin şehir Finike'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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