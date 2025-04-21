Akdeniz Üniversitesi'nde "Akademi-Sektör Buluşmaları" paneli düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi'nde Turizm Haftası dolayısıyla "Akademi-Sektör Buluşmaları" paneli gerçekleştirildi.

Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından "Sektör Liderlerinin Perspektifinden Turizm" başlığıyla düzenlenen panelde, golf turizminden gastronomiye, sürdürülebilirlikten insan kaynaklarına pek çok konu kapsamında sektörün mevcut durumu ve geleceği tartışıldı.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim Yüzbaşıoğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği panelde konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hale Balseven, turizmde dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin önemine dikkati çekti.

Balseven, sektör yöneticilerinin fakülte için hem eğitim öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi hem de birlikte araştırma işbirliklerinin geliştirilmesine olan katkılarının önemini vurguladı.

Panelde, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, POYD Başkan Yardımcısı Ercan Çek, genel sekreter yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Bahar ve yönetim kurulu üyesi Önder Beyhan konuşmacı olarak yer aldı.