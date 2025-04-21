Antalya'da darbedilen kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde darbedilen Türkmenistan uyruklu kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Liman Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde çıkan kavgada Türkmenistan uyruklu İbadulla Abullayev'in (63) aldığı darbe sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan Almanya uyruklu Arthur K. (44), Özbekistan uyruklu İvanov V. (38) ve Ukrayna uyruklu Appaz A'nın (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Arthur K, "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, İvanov V. ile Appaz A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi'nde 19 Nisan'da bir apartmanın dairesinde beraber eğlenen Türkmenistan uyruklu İbadulla Abullayev ile Almanya uyruklu Arthur K, Özbekistan uyruklu İvanov V. ve Ukrayna uyruklu Appaz A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgada başından darbe alan Abullayev hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan Arthur K, İvanov V. ve Appaz A. gözaltına alınmıştı.