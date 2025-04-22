Alanyaspor-Samsunspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, yakaladıkları şansları değerlendiremediklerini belirterek, "Sonuçta bugün kaybettik ve hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.

Reis, düzenlenen basın toplantısında, bugün aldıkları yenilgi nedeniyle mutlu olmadığını söyledi.

Alanyaspor karşısında istemedikleri bir performans sergilediklerini dile getiren Reis, "Üst üste kaybettiğimiz dördüncü maç oldu. Bu maçta daha iyi bir performans göstermek istemiştik. Ancak özellikle maçın ilk yarısında gösteremedik. İlk yarıda rakibimiz bizden daha iyiydi." diye konuştu

Reis, devre arasında oyuncularıyla daha fazla savaşmaları ve öz güvenli oynamaları gerektiğini konuştuklarını anlatarak, maçın ikinci yarısında biraz daha iyi oynadıklarını kaydetti.

Kazandıkları penaltıyı iyi değerlendiremediklerini ifade eden Reis, "Daha sonra yakaladığımız pozisyonlar oldu. Ne yazık ki direkten dönen iki topumuz oldu ve bu şansları değerlendiremedik. Sonuçta bugün kaybettik ve hayal kırıklığı yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.