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        Alanyaspor-Samsunspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, yakaladıkları şansları değerlendiremediklerini belirterek, "Sonuçta bugün kaybettik ve hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 00:00 Güncelleme: 22.04.2025 - 00:00
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        Alanyaspor-Samsunspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, yakaladıkları şansları değerlendiremediklerini belirterek, "Sonuçta bugün kaybettik ve hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.

        Reis, düzenlenen basın toplantısında, bugün aldıkları yenilgi nedeniyle mutlu olmadığını söyledi.

        Alanyaspor karşısında istemedikleri bir performans sergilediklerini dile getiren Reis, "Üst üste kaybettiğimiz dördüncü maç oldu. Bu maçta daha iyi bir performans göstermek istemiştik. Ancak özellikle maçın ilk yarısında gösteremedik. İlk yarıda rakibimiz bizden daha iyiydi." diye konuştu

        Reis, devre arasında oyuncularıyla daha fazla savaşmaları ve öz güvenli oynamaları gerektiğini konuştuklarını anlatarak, maçın ikinci yarısında biraz daha iyi oynadıklarını kaydetti.

        Kazandıkları penaltıyı iyi değerlendiremediklerini ifade eden Reis, "Daha sonra yakaladığımız pozisyonlar oldu. Ne yazık ki direkten dönen iki topumuz oldu ve bu şansları değerlendiremedik. Sonuçta bugün kaybettik ve hayal kırıklığı yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Mağlubiyetin geride kaldığını, önlerindeki maçlara odaklanacaklarını vurgulayan Reis, üst üste aldıkları mağlubiyetler nedeniyle zorluklar yaşadıklarını, ancak hala ligde üçüncü sırada olduklarını ve kesinlikle ligin geri kalanında daha önce gösterdikleri iyi performansı göstermek istediklerinin altını çizdi.

        Samsunspor'da bir düşüş yaşandığı ve düşüşün sebebinin ne olduğuna dair yöneltilen soruya Reis, nedenler bulmanın kolay olduğunu aktardı.

        Bu dönemi çok önemli oyunculardan yoksun bir şekilde geçirmeye çalıştıklarını belirten Reis, "Bu bir neden diyebilirim. Oyuncularım baskı hissediyor da olabilirler. Ama bir neden varsa o da çok önemli oyuncularımızdan yoksun olmamız diyebilirim. Ligde 5 maçımız kaldı. Bu maçlarda en iyi performansımızı göstererek ligi tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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