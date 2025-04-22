Alanyaspor-Samsunspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Reeder Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, galibiyete çok ihtiyaçları oldukları bir maça çıktıklarını belirterek, "Önümüzdeki maç için bu galibiyet bize özgüven verecek." dedi.

Pereira, basın toplantısında gazetecilere yine bir maça iyi başladıklarını söyledi. Maçın daha ilk dakikasında Vilhena ile gol pozisyonuna girdiklerini anlatan Pereira, "Ardından antrenmanda çalıştığımız bir pozisyonla golü bulduk. Ardından bir pozisyon daha bulduk. Belki ikinci golü bulsak rahatlayabilirdik." diye konuştu.

İlk yarıda kendilerinin ikinci yarıda da Samsunspor'un daha iyi oynadığını aktaran Pereira, son 15 dakikada oyuncularının büyük bir mücadele örneği gösterdiğini kaydetti.

Bu dakikalarda Cordova ve Makouta ile gelişen kontrataklarda ikinci golü bulup rahatlayabilecek pozisyonlarının olduğunu dile getiren Pereira, "Bunları biz değerlendiremedik. Ancak kalemizde de rakibin direkten dönen iki topu oldu. Burada biz mutlu olduk. Takımımı ve oyuncuları galibiyetten dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.