Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor-Samsunspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Reeder Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, galibiyete çok ihtiyaçları oldukları bir maça çıktıklarını belirterek, "Önümüzdeki maç için bu galibiyet bize özgüven verecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 00:18 Güncelleme: 22.04.2025 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor-Samsunspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Reeder Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, galibiyete çok ihtiyaçları oldukları bir maça çıktıklarını belirterek, "Önümüzdeki maç için bu galibiyet bize özgüven verecek." dedi.

        Pereira, basın toplantısında gazetecilere yine bir maça iyi başladıklarını söyledi. Maçın daha ilk dakikasında Vilhena ile gol pozisyonuna girdiklerini anlatan Pereira, "Ardından antrenmanda çalıştığımız bir pozisyonla golü bulduk. Ardından bir pozisyon daha bulduk. Belki ikinci golü bulsak rahatlayabilirdik." diye konuştu.

        İlk yarıda kendilerinin ikinci yarıda da Samsunspor'un daha iyi oynadığını aktaran Pereira, son 15 dakikada oyuncularının büyük bir mücadele örneği gösterdiğini kaydetti.

        Bu dakikalarda Cordova ve Makouta ile gelişen kontrataklarda ikinci golü bulup rahatlayabilecek pozisyonlarının olduğunu dile getiren Pereira, "Bunları biz değerlendiremedik. Ancak kalemizde de rakibin direkten dönen iki topu oldu. Burada biz mutlu olduk. Takımımı ve oyuncuları galibiyetten dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Pereira, içinde bulundukları durumu herkesin anlaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Bugün bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Önümüzdeki maç için bu galibiyet bize öz güven verecek. Oyuncularım, sahada gösterdikleri mücadele ile galibiyeti hak etti. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Antrenmanlara da gelerek bizi desteklediler. Ayrıca bu galibiyeti bütün kulüp çalışanlarına armağan etmek istiyorum. Bize yardımcı oldular, büyük bir özveriyle çalıştılar. Bu galibiyette onların da emeği var. Ancak henüz hiçbir şey bitmedi. Kazanmamız gereken maçlar var. Sonuna kadar gitmek istiyoruz ve buna inanmamız gerekiyor. Bulunduğumuz zor durumdan çıkmak için çok çalışmamız gerekiyor."

        Gelecek hafta oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili soruya ise Pereira, "Trabzon her zaman hayatımda olacak bir şehir. Orada iken evlendim, orada çocuğum oldu ve 2 yaşına kadar Trabzon'da büyüdü. Trabzon'da görüştüğüm arkadaşlarım var ama şu anda onların kaybetmesini istiyorum. Bizler için çok zor bir maç olacak. Üstelik Alanyaspor'u çok iyi tanıyan bir hocaları da var. Ama biz oradan puan almak için elimizden gelen maksimum gücü kullanacağız." cevabını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        NYT: Harvard Trump yönetimine dava açtı
        NYT: Harvard Trump yönetimine dava açtı
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Pervin Buldan'dan açıklama
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Immobile tartışması!
        Immobile tartışması!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi

        Benzer Haberler

        Alanyaspor-Samsunspor maçının ardından
        Alanyaspor-Samsunspor maçının ardından
        Antalya'da "Ukrayna Hayalinin Yüzleri" sergisi ziyarete açıldı
        Antalya'da "Ukrayna Hayalinin Yüzleri" sergisi ziyarete açıldı
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Alanyaspor – Samsunspor: 1-0
        Alanyaspor – Samsunspor: 1-0
        Antalya JAK timi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için klip hazı...
        Antalya JAK timi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için klip hazı...
        Antalya'da darbedilen kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 1...
        Antalya'da darbedilen kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 1...