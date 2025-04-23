Demre'de çocuk şenliği düzenlendi

Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin istasyonu ve köpek gösterisi de ilgiyle izlendi.

İlçe Belediyesinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Noel Baba Meydanı’nda organize ettiği "Çocuk Şenliği"nde eğlenceli programlar gerçekleştirildi.

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