Alanya'da 23 öğrenci 23 Nisan'ı helikopterle uçarak kutladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 23 öğrenci için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla helikopter turu düzenlendi.

FlyMe Havacılığın katkılarıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 23 öğrenci için helikopter turu gerçekleştirildi.

Hayatlarında ilk kez helikoptere binme heyecanı yaşayan çocuklar, bayramlarını gökyüzünde kutladı.

Öğrenciler uçuş sırasında hem manzaranın keyfini çıkardı hem de özel bir deneyim yaşadı.