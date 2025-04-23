Antalya'nın ilçelerinde 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Antalya'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Serik'teki törenler, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz tarafından çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Caddesi'nde devam eden törenlerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekiz, 23 Nisan'ın dönüm noktası olduğunu hatırlatarak, milletin, küllerinden doğuşunun, dünyaya ilanı olduğunu ifade etti.

Törende, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi sunuldu. Şiir, kompozisyon ve resim dallarındaki yarışmalarda dereceye girenlere Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkanı Kadir Kumbul ve Cumhuriyet Başsavcısı Burak Erdoğan tarafından ödülleri verildi.

Alanya ilçesinde Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Milli Egemenlik Stadı'nda devam etti.