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        Şarkıcı Mustafa Sandal Antalya'da konser verdi

        Antalya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 23:34 Güncelleme: 24.04.2025 - 00:14
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        Şarkıcı Mustafa Sandal Antalya'da konser verdi
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        Antalya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal sahne aldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konsere kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

        Gecede eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer veren Sandal, sevilen parçalarını müzikseverlerle seslendirdi.

        Sandal, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Antalya'da konser vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Sandal, "Bize vatan olarak emanet ettiği laik Türkiye Cumhuriyeti devletine birçok anlamlı ve önemli katkıda bulundu ama en önemlisi, en kıymetlisi, ülkemizin teminatı olan çocuklarımıza bu kıymetli günü hediye etmesi oldu." dedi.

        Konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, beraberindeki çocuklarla şarkıcıya tablo ve çiçek takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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