Alanya'nın coğrafi işaretli meyvesiyle yapılan "yenidünya kebabı" tanıtıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, coğrafi işaretli "Alanya yenidünyası" ile yapılan "yenidünya kebabı" isimli yemek düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Alanya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, kampüsteki tanıtım etkinliğinde, gazetecilere, öğrencilere "yenidünya kebabı"nın nasıl yapıldığı konusunda eğitim verdiklerini söyledi.

Yemeğin bilinirliğinin artmasını istediklerini anlatan Öner, "Yenidünya (Malta eriği) meyvesinin en önemli üretim yeri Alanya'da, bu yemeğin restoranlara girmesi gerekiyor. Sadece mayhoş tadındaki bu kebap türünde değil, yenidünyanın başka ürünlerde de kullanılmasını önemsiyor ve önemli görüyoruz." dedi.

Alanya'da coğrafi işareti alınmış yenidünya meyvesini farklı lezzetlerde kullanarak tanıtmak ve tüketimi artırmak gerektiğini dile getiren Öner, bundan dolayı "yenidünya kebabı"nın önemli olduğunu ifade etti.

Öner, Alanya'nın önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu ve her yıl milyonlarca yabancıyı ağırladığını vurgulayarak, "Yabancıların damak tadı zevkine uygun, ekşi-tatlının bir arada bulunduğu bir lezzet. Sağlık olarak da çok yararlı bir ürün. Pek çok vitamin var. Yüksek miktarda lif var. Hem göze gem mide sağlığına oldukça faydalı bir ürün." diye konuştu.