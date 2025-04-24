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        19. FIEPS Avrupa Kongresi, Antalya'da başladı

        Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Federasyonu (FIEPS) Avrupa Kongresi, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:42 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:50
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        19. FIEPS Avrupa Kongresi, Antalya'da başladı
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        Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Federasyonu (FIEPS) Avrupa Kongresi, Antalya'da başladı.

        Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen kongrede, ABD, İngiltere ve Rusya başta olmak üzere 42 ülkeden 200'ün üzerinde katılımcı yer alıyor.

        Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Fatma Neşe Şahin, AA muhabirine, 19. FIEPS Avrupa Kongresi'ni Antalya'da düzenlediklerini söyledi.

        Türkiye'nin kongreye ilk defa ev sahipliği yaptığını belirten Şahin, "Her yıl Avrupa'nın başka bir kentinde bu organizasyon düzenleniyor. Bizim organizasyonumuzda bugüne kadar görülmemiş bir kalabalık ve farklı ülkelerden katılımcı var. 42 ülkeden bilim insanları, beden eğitimi öğretmenleri ve uzmanlar burada bulunuyor." dedi.

        Sağlıklı toplumlar için sağlıklı bireylerin önemini anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

        "Birçok ülkeden, farklı kültürlerden, farklı yapılardan uzmanlar burada buluşuyor. Tabi biz ülkemizde yapılmasından dolayı son derece gurur duyuyoruz. Hem kültürümüzü hem de başarılarımızı yabancı konuklarımıza bu şekilde göstermiş oluyoruz. Kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu sene 'Geleceğin beden eğitimini güçlendirmek.' sloganıyla kongreyi düzenliyoruz. Yani bizim amacımız gelecek nesillere beden eğitimi ve sporun önemini anlatmak ve böylelikle nesillerimizi daha güçlü ve sağlıklı bir hale getirmek."

        Prof. Dr. Fatma Neşe Şahin, yeni bilimsel çalışmaların sonuçları doğrultusunda ülkelerin kendi beden ve spor programlarını yenileyecekleri kaydetti.

        FIEPS Avrupa Başkanı Dario Novak ise beden eğitimi ve spor eğitimi alanındaki en eski federasyon olduklarını söyledi.

        2023'te federasyonun 100. yılını kutladıklarını belirten Novak, "Beden eğitimi ve sporu teşvik etme konusunda gerçekten uzun bir geleneğe sahip. Temel olarak, FIEPS Avrupa, beden ve spor eğitimi alanındaki en büyük ve en eski dernek." ifadelerini kullandı.

        Kongre, 27 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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