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        Antalya'da turizmciler "dijital çağda misafir memnuniyeti"ni konuştu

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, sosyal medyada itibar yönetiminin önemli olduğunu belirterek, tatilcilerin deneyimine yönelik olumlu veya olumsuz yorumların saniyeler içinde milyonlarca kişiye ulaştığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 17:28 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:37
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        Antalya'da turizmciler "dijital çağda misafir memnuniyeti"ni konuştu
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        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, sosyal medyada itibar yönetiminin önemli olduğunu belirterek, tatilcilerin deneyimine yönelik olumlu veya olumsuz yorumların saniyeler içinde milyonlarca kişiye ulaştığını söyledi.

        POYD tarafından Antalya'nın Kundu Oteller Bölgesi'nde "Dijital Çağda Misafir Memnuniyeti: On-line Yorumlar, Hukuki Riskler ve CRM Stratejileri" konulu panel düzenlendi.

        Saatçioğlu, yaptığı konuşmada, "sosyal medyada itibar yönetimi" ve misafir memnuniyetini konuşmak için bir araya geldiklerini, misafir memnuniyetinin derin bir kavram olduğunu söyledi.

        Artık bu kavramın, dijital dünyada anketlerdeki "Memnun kaldınız mı?" sorusunun çok ötesinde olduğuna dikkati çeken Saatçioğlu, şunları kaydetti:

        "Dijital dünyamızda misafir memnuniyeti anında görülüyor ve çok hızlı şekilde de paylaşılıyor. Misafir, artık sadece konaklamıyor, olumlu veya olumsuz yorumlarını, bazen manipüle deneyimlerini saniyeler içinde milyonlarca kişiyle paylaşıyor. Bu, gelecek itibarımızı olumlu veya olumsuz etkileyebiliyor. Dolayısıyla olumlu veya olumsuz misafir memnuniyeti, artık sadece hizmet kalitemizi etkilemiyor. Bu, aynı zamanda sonsuza dayalı dijital iz bırakmak demektir."

        Saatçioğlu, bu yeni düzene nasıl adapte olunabileceğini konuştuklarını, itibar yönetiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini paylaştıklarını vurguladı.

        - "Negatif yorumlar 5 kat daha hızlı yayılıyor"

        "On-line İtibar Yönetiminde En İyi Uygulamalar ve Global Trendler" konulu sunum yapan dijital ajans kurucusu Murat Gencer de sosyal medyada kötü yorumların başkaları tarafından hızlı okunduğunu söyledi.

        Sorulara en geç üç gün içinde cevap verilmesi gerektiğini vurgulayan Gencer, "Negatif yorumlar, pozitif yorumlara göre 5 kat daha hızlı yayılıyor." dedi.

        Sunumların ardından POYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Çek moderatörlüğünde panel gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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