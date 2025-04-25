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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Net Global Sivasspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:09 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:09
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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Net Global Sivasspor'a konuk olacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Onvo Antalyaspor, 40 puanla 12. sırada yer alıyor.

        Geçen haftayı bay geçen Akdeniz ekibinde, sarı kart cezalısı Erdal Rakip ile sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun dışında eksik bulunmuyor.

        Onvo Antalyaspor, sezonun ilk yarısındaki maçta Net Global Sivasspor'u 2-1 yenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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