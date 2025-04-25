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        Antalyaspor, Sivasspor maçına hazır

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Net Global Sivasspor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:16 Güncelleme: 25.04.2025 - 14:16
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        Antalyaspor, Sivasspor maçına hazır
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Net Global Sivasspor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik çalıştı.

        Akdeniz temsilcisi, bugün özel uçakla Sivas'a gidecek.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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