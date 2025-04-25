Antalyaspor, Sivasspor maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Net Global Sivasspor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Net Global Sivasspor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik çalıştı.
Akdeniz temsilcisi, bugün özel uçakla Sivas'a gidecek.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Burak Pakkan yönetecek.
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