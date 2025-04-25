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        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi

        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada ekipler tarafından operasyonlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:41 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:09
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        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi
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        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada ekipler tarafından operasyonlar düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 12 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçundan yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Tefecilik suçundan yakalanan 6 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        'Tarihi Eser Kaçakçılığı' suçundan yakalanan 5 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Yapılan aramalarda, 66 sikke, 39 obje, 3 tabanca, 2 tüfek, 187 fişek, 24 belge, 15 çek, 21 bin 60 dolu makaron, 656 kaçak emtia, 330 paket kaçak sigara, 276 kaçak elektronik sigara ve 138 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Ayrıca aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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