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        Antalyaspor'dan Bülent Uygun'un vefat eden kızı için başsağlığı mesajı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Uygun'un 28 yaşında hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:43 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:43
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        Antalyaspor'dan Bülent Uygun'un vefat eden kızı için başsağlığı mesajı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Uygun’un 28 yaşında hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.

        Kulübün, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Teknik direktör Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; başta Bülent Uygun olmak üzere değerli ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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