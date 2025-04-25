Antalyaspor'dan Bülent Uygun'un vefat eden kızı için başsağlığı mesajı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Uygun'un 28 yaşında hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Uygun’un 28 yaşında hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.
Kulübün, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Teknik direktör Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; başta Bülent Uygun olmak üzere değerli ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
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