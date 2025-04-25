Antalyaspor'dan Bülent Uygun'un vefat eden kızı için başsağlığı mesajı

Kulübün, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Teknik direktör Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; başta Bülent Uygun olmak üzere değerli ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

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