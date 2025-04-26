Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Antalya'da partisinin il kongresine katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Antalya 3. Olağan İl Kongresine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 17:29 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Antalya'da partisinin il kongresine katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Antalya 3. Olağan İl Kongresine katıldı.

        Erbakan, Kepez İlçesindeki Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Antalyalı milli görüşçülerin heyecanı, coşkusu ve salondaki manzaranın dünyadaki bütün zalimlere korku saldığını, masumlara da umut olduğunu söyledi.

        İkinci 40 yılda milli görüşü yeniden şahlandıracaklarını belirten Erbakan, "Yeniden şahlandıracağız ki zalimlerin oyunları bozulsun ve mazlumlar kurtuluşa gelsin. Sizlerin bu samimiyetiyle, bu ihlasıyla ne kadar engeller çıkarırlarsa çıkarsınlar, milli görüş kervanını menzile inşallah ulaştıracağız. Hazine yardımı olmadan, iktidar gücü olmadan, medya gücü olmadan, dış güçlerin desteği olmadan Yeniden Refah Partimizi Türkiye'nin üçüncü büyük partisi haline getirdik. Bu nasıl oldu? Erbakan hocamızın meşhur sözünde ifade ettiği gibi oldu. 'Eğer biz inanır ve çalışırsak Allah bize yardım eder. Allah bize yardım ederse kimse bize galip gelemez.' diyordu. İşte bu olay bunun ispatı." dedi.

        Hedeflerinin 650 bin üyeyi 1 milyon üye hedefine, 1 milyon 650 bin hedefine ulaştırmak olduğunu vurgulayan Erbakan, Yeniden Refah Partisini iktidara taşımak için çalışacaklarını kaydetti.

        Milli görüş iktidarında eğitim sisteminin müfredatı ıslah ederek, ahlak ve maneviyat düsturuna sahip bir nesil yetiştireceklerini vurgulayan Erbakan, "Maddi kalkınmayı bir koldan, manevi kalkınmayı bir koldan yürüteceğiz. Allah'ın izniyle kitaplarımız hazır, projelerimiz hazır. Bütün bunlardan önemlisi kaynak paketlerimiz hazır. Yol haritamız hazır ve en önemlisi makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır." ifadelerini kullandı.

        Erbakan, konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelerin rozetlerini taktı.

        Kongrede mevcut başkan Atınç Korkmaz, Yeniden Refah Partisi Antalya İl Başkanlığına yeniden seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonasının 2. etabı başladı
        Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonasının 2. etabı başladı
        Erbakan: Kimsenin iktidarda kalması için kurulmuş bir parti değiliz
        Erbakan: Kimsenin iktidarda kalması için kurulmuş bir parti değiliz
        Kumluca 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali başladı
        Kumluca 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali başladı
        Türk Toraks Derneğinin 28. Yıllık Kongresi 1200 bilim insanını ağırlıyor
        Türk Toraks Derneğinin 28. Yıllık Kongresi 1200 bilim insanını ağırlıyor
        Uluslararası Antalya Kupası başladı
        Uluslararası Antalya Kupası başladı
        Artistik Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı
        Artistik Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı