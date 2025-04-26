Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Antalya'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Antalya 3. Olağan İl Kongresine katıldı.

Erbakan, Kepez İlçesindeki Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Antalyalı milli görüşçülerin heyecanı, coşkusu ve salondaki manzaranın dünyadaki bütün zalimlere korku saldığını, masumlara da umut olduğunu söyledi.

İkinci 40 yılda milli görüşü yeniden şahlandıracaklarını belirten Erbakan, "Yeniden şahlandıracağız ki zalimlerin oyunları bozulsun ve mazlumlar kurtuluşa gelsin. Sizlerin bu samimiyetiyle, bu ihlasıyla ne kadar engeller çıkarırlarsa çıkarsınlar, milli görüş kervanını menzile inşallah ulaştıracağız. Hazine yardımı olmadan, iktidar gücü olmadan, medya gücü olmadan, dış güçlerin desteği olmadan Yeniden Refah Partimizi Türkiye'nin üçüncü büyük partisi haline getirdik. Bu nasıl oldu? Erbakan hocamızın meşhur sözünde ifade ettiği gibi oldu. 'Eğer biz inanır ve çalışırsak Allah bize yardım eder. Allah bize yardım ederse kimse bize galip gelemez.' diyordu. İşte bu olay bunun ispatı." dedi.

Hedeflerinin 650 bin üyeyi 1 milyon üye hedefine, 1 milyon 650 bin hedefine ulaştırmak olduğunu vurgulayan Erbakan, Yeniden Refah Partisini iktidara taşımak için çalışacaklarını kaydetti.

Milli görüş iktidarında eğitim sisteminin müfredatı ıslah ederek, ahlak ve maneviyat düsturuna sahip bir nesil yetiştireceklerini vurgulayan Erbakan, "Maddi kalkınmayı bir koldan, manevi kalkınmayı bir koldan yürüteceğiz. Allah'ın izniyle kitaplarımız hazır, projelerimiz hazır. Bütün bunlardan önemlisi kaynak paketlerimiz hazır. Yol haritamız hazır ve en önemlisi makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır." ifadelerini kullandı.

Erbakan, konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelerin rozetlerini taktı.

Kongrede mevcut başkan Atınç Korkmaz, Yeniden Refah Partisi Antalya İl Başkanlığına yeniden seçildi.