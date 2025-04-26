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        Manavgat'ta dolu yağışı meyve ağaçları ve tarım alanlarına zarar verdi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle meyve ağaçları ve tarım alanları zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 18:26 Güncelleme: 26.04.2025 - 18:26
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        Manavgat'ta dolu yağışı meyve ağaçları ve tarım alanlarına zarar verdi
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle meyve ağaçları ve tarım alanları zarar gördü.

        İlçede dün gece etkili olan dolu yağışı, Kızıldağ, Sırtköy ve Çardak mahallelerinde zarara neden oldu. Kızıldağ Mahallesi'nde tarım alanları ile badem, kayısı, harnup, zeytin, elma ağaçlarının dalları kırıldı, yaprakları ve meyveleri döküldü.

        Mahalle sakinlerinden 70 yaşındaki Abdullah Yılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatı boyunca böyle bir afet görmediğini ifade etti.

        Meyve ağaçlarının tamamının doludan etkilendiğini vurgulayan Yılmaz, "Yangın felaketini de gördüm ama böyle bir tufan görmedim. Bahçede yeni aşıladığım ağaçlar dahil tüm meyve ağaçları zarar gördü. Rabbim bir daha göstermesin." diye konuştu.

        Kızıldağ Mahallesi Muhtarı Mehmet Yılmaz ise dolu yağışının mahallelerinde büyük çapta hasara neden olduğunu söyledi.

        Tarım arazilerinin de zarar gördüğünü anlatan Yılmaz, hasar tespit çalışması yapılması için yetkililerden yardım istediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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