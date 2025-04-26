Rusya'da hayatını kaybeden dağcının cenazesi Antalya'ya getirildi

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 dağcı 22 Nisan'da Rusya'daki Elbrus Dağı'na tırmanmış, zirve dönüşünde havanın ani şekilde kötüleşmesi üzerine ikiye ayrılan ekipten Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu güvenli şekilde aşağı inmiş, Cihan Yıldırım, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler ise dağın yukarısında mahsur kalmıştı.

Rusya'daki işlemlerin ardından İstanbul'a, sonra da Antalya'ya getirilen cenaze, havalimanında aile tarafından teslim alındı.

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