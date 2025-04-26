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        Alanya'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesi, çıkan yangında hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 21:54 Güncelleme: 26.04.2025 - 22:32
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        Alanya'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesi, çıkan yangında hasar gördü.

        Kestel Mahallesi Dimçayı Caddesi'ndeki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin yayılması üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, atölyede hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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