Alanya'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesi, çıkan yangında hasar gördü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesi, çıkan yangında hasar gördü.
Kestel Mahallesi Dimçayı Caddesi'ndeki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yayılması üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, atölyede hasara yol açtı.
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