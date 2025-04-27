Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) spor turizmi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 27.04.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) spor turizmi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        TUR 2025'in ilk etabı olan Antalya-Antalya'nın startını veren Bakan Bak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora büyük destek verdiğini vurgulayan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de bütün spor organizasyonlarına büyük destek veriyor. Spor turizmi açısından çok önemli bir organizasyon düzenliyoruz. Ülkemiz, spor turizmi ve spor organizasyonlarıyla pek çok turisti ağırlıyor. Dünyada Türkiye, büyük bir spor ülkesi haline geldi. Geçen hafta UEFA temsilciği Türkiye'de açıldı. Birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapacağız önümüzdeki yıllarda." ifadelerini kullandı.

        Spor turizminin önemine dikkati çeken Bakan Bak, "Spor turizmi açısından Antalya, bizim marka şehrimiz. 23 takım 160 sporcu bugün 132 kilometrelik etabı tamamlayacak. Dünyanın pek çok yerinde canlı yayımlanıyor. Ülkemizin güzelliklerini canlı izleyecekler. Ülkemizin spor kapasitesi çok yüksek. Tesisler açısından spor devrimi yaptık. Türkiye, ciddi bir spor ülkesi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da ülke sporuna ciddi yatırımlar yapıyoruz. Pek çok futbol takımı da Antalya'da sezon arası kampları yapıyor. Bisiklet, çok keyifli bir spor. İnsanları doğayla buluşturuyor. Herkesi bisiklet sürmeye davet ediyoruz. Çağımızın sorunu obezite. Vatandaşlarımızın spor yapmasını istiyoruz, bisiklet de insanı dinlendiren bir spor." değerlendirmesinde bulundu.

        Bakan Bak, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun çok büyük bir emekle düzenlendiğini aktararak, "Bu organizasyonda büyük bir emek var. 4 Mayıs'ta İzmir'de sona erecek. Geleneksel bisiklet turunun oluşmasına emek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Herkes bu parkurumuzu da sahiplenmiş. Güzel bir tablo var. Biz başlattık, inşallah kazasız belasız bir tur olur. Gelecek yıllarda daha üst noktalara gelecek bu tur. Daha güçlü takımların katılacağı tur haline gelecektir. İnşallah güzel bir tur olur. Esas hedefimiz ülkemizin spor turizmi kapasitesini artırmak. Spor turizminin de hedefimize katkı sağlamasını istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Antalya'dan İzmir'e bisiklet heyecanı
        Antalya'dan İzmir'e bisiklet heyecanı
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        14 yaşındaki Elif Kanak kurtarılamadı
        14 yaşındaki Elif Kanak kurtarılamadı
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        Antalya'da denizde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
        Antalya'da denizde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
        Belediyeden kiralık deniz otobüsü
        Belediyeden kiralık deniz otobüsü
        Sahte 'deprem uyarı' uygulamalarına dikkat
        Sahte 'deprem uyarı' uygulamalarına dikkat
        Alanya'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
        Alanya'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
        Rusya'da hayatını kaybeden dağcının cenazesi Antalya'ya getirildi
        Rusya'da hayatını kaybeden dağcının cenazesi Antalya'ya getirildi