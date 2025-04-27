60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na (TUR 2025) son şampiyon ünvanıyla katılan Hollandalı bisikletçi Frank van den Broek, Türkiye'yi çok sevdiğini ve turda yarışmanın büyük keyif olduğunu dile getirdi.

Antalya'da startı verilen TUR 2025'e katılan Dsm-Firmenich PostNL takımından Frank van den Broek, AA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Çok özel bir organizasyonda yer aldıklarını aktaran Hollandalı bisikletçi, "Geçen yıl çok keyif almıştım. Benzer bir program. Buradaki sprint antrenmanlarıyla, her etapta tekrar iyi bir sonuç alabiliriz. Bunu dört gözle bekliyorum. Son şampiyon olarak bir baskı hissetmiyorum. Bunu diğer yarışlar gibi görüyoruz ve bu yıl genel klasman için daha fazla aday olacak. Bu da yarışın zorluğunu artırıyor. Bu yüzden kendimi büyük bir favori olarak görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Mark Cavendish, Jasper Philipsen gibi büyük isimlerin Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda önemli başarılar elde ettiğinin hatırlatılması üzerine Frank van den Broek, "Elbette onlar gerçekten önemli sprinterler. Ben daha çok genel klasmana bakıyorum. Oraya daha çok odaklanıyorum." dedi.