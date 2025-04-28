NATO Parlamenter Asamblesinin "Ekonomik ve Güvenlik Komisyonu Semineri" Antalya'da başladı

NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ekonomik ve Güvenlik Komisyonu Semineri, Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, NATO üyesi ülkelerin yanı sıra Azerbaycan, Körfez ve Arap ülkelerinden milletvekilleri katıldı.

TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gün sürecek toplantıda Körfez, Orta Doğu, Sahel Afrika bölgesindeki gelişmelerin, bu gelişmelerin NATO'ya etkileri, Türkiye'nin konumu ile ilgili konuların değerlendirileceğini söyledi.

Güneydeki terör başta olmak üzere tehditlerin, sınamaların toplantıda gündeme taşınacağını belirten Çavuşoğlu, çok sayıda oturumun gerçekleştirileceği, herkesin düşüncesini aktaracağı önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, gelecek ayda da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde NATO Dışişleri Bakanları toplantısı yapılacağını kaydetti.

Yaklaşık 10 yıl önce kendisinin ilk dışişleri bakanı olduğu dönemde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı G20 Zirvesi'nden önce Antalya'da yaptıklarını ve Antalya Diplomasi Forumu'nun da bu ay yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye diplomaside, güvenlikte son derece önemli bir ülke haline geldi. Özellikle dünyadaki hızlı değişim sürecinde ve NATO için de vazgeçilmez bir müttefiktir, üyedir, en çok katkı sağlayan ülkelerin içindedir. Aktivitelerine, faaliyetlerine, aynı zamanda misyonlarına. Bütçe bakımından da aynı şekilde Türkiye, en çok katkı sağlayan ülkelerin, müttefiklerin arasında yer alıyor. Son zamanlarda özellikle Batı dünyasının Türkiye'nin önemini anlamaya başlaması da son derece önemlidir. Ama sadece ihtiyaç olduğu zaman Türkiye'nin önemini anlamamak lazım. İhtiyaç bittikten sonra daha doğrusu unutmamak lazım. Maalesef Batılı müttefiklerimizin ve dostlarımızın içine düştükleri en büyük hatalardan bir tanesi bu. Özellikle Avrupa'nın kendi güvenlik mimarisinin oluşturulması tartışılırken Türkiye'yi dışlayıcı düşüncelerin ve de girişimlerin Avrupa'nın güvenliğine bir fayda sağlamayacağını da bir kere daha hatırlatmak isterim. Sonuçta Türkiye olarak biz içinde bulunduğumuz Avrupa'nın istikrarına ve güvenliğine önem veriyoruz ve katkı sağlıyoruz."