Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        NATO Parlamenter Asamblesinin "Ekonomik ve Güvenlik Komisyonu Semineri" Antalya'da başladı

        NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ekonomik ve Güvenlik Komisyonu Semineri, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:14 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        NATO Parlamenter Asamblesinin "Ekonomik ve Güvenlik Komisyonu Semineri" Antalya'da başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ekonomik ve Güvenlik Komisyonu Semineri, Antalya'da başladı.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, NATO üyesi ülkelerin yanı sıra Azerbaycan, Körfez ve Arap ülkelerinden milletvekilleri katıldı.

        TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gün sürecek toplantıda Körfez, Orta Doğu, Sahel Afrika bölgesindeki gelişmelerin, bu gelişmelerin NATO'ya etkileri, Türkiye'nin konumu ile ilgili konuların değerlendirileceğini söyledi.

        Güneydeki terör başta olmak üzere tehditlerin, sınamaların toplantıda gündeme taşınacağını belirten Çavuşoğlu, çok sayıda oturumun gerçekleştirileceği, herkesin düşüncesini aktaracağı önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

        Çavuşoğlu, gelecek ayda da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde NATO Dışişleri Bakanları toplantısı yapılacağını kaydetti.

        Yaklaşık 10 yıl önce kendisinin ilk dışişleri bakanı olduğu dönemde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı G20 Zirvesi'nden önce Antalya'da yaptıklarını ve Antalya Diplomasi Forumu'nun da bu ay yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

        "Türkiye diplomaside, güvenlikte son derece önemli bir ülke haline geldi. Özellikle dünyadaki hızlı değişim sürecinde ve NATO için de vazgeçilmez bir müttefiktir, üyedir, en çok katkı sağlayan ülkelerin içindedir. Aktivitelerine, faaliyetlerine, aynı zamanda misyonlarına. Bütçe bakımından da aynı şekilde Türkiye, en çok katkı sağlayan ülkelerin, müttefiklerin arasında yer alıyor. Son zamanlarda özellikle Batı dünyasının Türkiye'nin önemini anlamaya başlaması da son derece önemlidir. Ama sadece ihtiyaç olduğu zaman Türkiye'nin önemini anlamamak lazım. İhtiyaç bittikten sonra daha doğrusu unutmamak lazım. Maalesef Batılı müttefiklerimizin ve dostlarımızın içine düştükleri en büyük hatalardan bir tanesi bu. Özellikle Avrupa'nın kendi güvenlik mimarisinin oluşturulması tartışılırken Türkiye'yi dışlayıcı düşüncelerin ve de girişimlerin Avrupa'nın güvenliğine bir fayda sağlamayacağını da bir kere daha hatırlatmak isterim. Sonuçta Türkiye olarak biz içinde bulunduğumuz Avrupa'nın istikrarına ve güvenliğine önem veriyoruz ve katkı sağlıyoruz."

        PA Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ekonomik ve Güvenlik Komisyonu Semineri, 3 gün sürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Fransa'daki cami saldırısının zanlısı İtalya'da teslim oldu
        Fransa'daki cami saldırısının zanlısı İtalya'da teslim oldu
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası

        Benzer Haberler

        Çiftçinin gelin arabasında 'Masülü tolu vurdu, beni gözlerin' yazısı
        Çiftçinin gelin arabasında 'Masülü tolu vurdu, beni gözlerin' yazısı
        Antalya'da koyuna eziyet eden kişi gözaltına alındı
        Antalya'da koyuna eziyet eden kişi gözaltına alındı
        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2. etabın startı verildi
        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2. etabın startı verildi
        Yılın para okçusu Öznur Cüre Girdi, makaralı yay milli takımına seçildi
        Yılın para okçusu Öznur Cüre Girdi, makaralı yay milli takımına seçildi
        Tarihi camideki hatalı restorasyonu tespit eden sorumluya soruşturma talebi...
        Tarihi camideki hatalı restorasyonu tespit eden sorumluya soruşturma talebi...
        Anne- babasını eve kilitledi, polis kapıyı kırıp içeri girdi
        Anne- babasını eve kilitledi, polis kapıyı kırıp içeri girdi