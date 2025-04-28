Üniversiteler Arası Spor Müsabakaları ile Halk Dansları Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Akdeniz Üniversitesi tarafından organize edilen şampiyona, Olbia Açık Hava Tiyatrosu'nda sanatçıların verdiği konserlerle start aldı.

Şampiyonaya 104 üniversiteden katılan 2 bin 376 öğrenci, hem spor müsabakalarında mücadele edecek hem de kültürel etkinliklere katkı sağlayacak.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, etkinlikteki konuşmasında, Akdeniz Üniversitesi olarak farklı üniversitelerden gelen sporcu öğrencileri kampüslerinde ağırladıklarını belirtti.

Sporun evrensel, birleştirici gücü olduğuna dikkati çeken Toker, "Üniversitelerimiz arasındaki dostluğun, birliğin ve dayanışmanın pekişmesine katkı sunmak bizler için ayrı bir gurur kaynağı." ifadesini kullandı.

Organizasyonda öğrenciler hentbol, basketbol, voleybol ve tenis branşlarında mücadele edecek.

Spor karşılaşmalarının yanı sıra kültürel etkinliklerin de gerçekleştirileceği organizasyon, 4 Mayıs'ta sona erecek.