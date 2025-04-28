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        Antalya merkezli "change" araç operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:19 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:19
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        Antalya merkezli "change" araç operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kazalı, ağır hasarlı ve tamiri mümkün olmayan araçların şasi numaralarının kesilerek çalıntı, hacizli, yakalamalı, gümrük kaçağı araçlara nakledilmesi ve araçların kimlik bilgilerinin değiştirilip (change) yeniden trafiğe sokulmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Antalya merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 ev, 6 iş yerinde yapılan aramalarda, değişik markalarda 8 minibüs, çok sayıda plaka levhası, tescil belgesi, araç beyni ve araç iskeleti ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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