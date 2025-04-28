Antalya merkezli "change" araç operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kazalı, ağır hasarlı ve tamiri mümkün olmayan araçların şasi numaralarının kesilerek çalıntı, hacizli, yakalamalı, gümrük kaçağı araçlara nakledilmesi ve araçların kimlik bilgilerinin değiştirilip (change) yeniden trafiğe sokulmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Antalya merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 ev, 6 iş yerinde yapılan aramalarda, değişik markalarda 8 minibüs, çok sayıda plaka levhası, tescil belgesi, araç beyni ve araç iskeleti ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.