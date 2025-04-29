Akseki Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden tiyatro gösterisi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından "Deli Aranıyor" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Mimari Restorasyon, Elektrik ve Tapu Kadastro bölümlerinden 18 öğrencinin rol aldığı oyunun yönetmenliğini Sanat Tarihi Öğretmeni Meydan Palalı üstlendi. Komedi türündeki oyunda, bir köyde kaybolan deliyi aramak yerine, kasabaya yeni bir deli bulunmaya çalışılması mizahi bir dille işlendi. İzleyiciler, sahnedeki performanslarla keyifli anlar yaşadı.

Akseki Osman Yüksel Serdengeçti Sinema Salonu’nda sahnelenen oyunun dikkati çeken yönlerinden biri de, Akseki yöresinde halk arasında kullanılan lakapların, sahnede canlandırılan karakterlere verilmesi oldu. Bu özellik, oyuna hem yerel bir hava kattı hem de izleyicilerin beğenisini topladı.

Oyunda “Lolipop” karakterine hayat veren Mimari Restorasyon Bölümü öğrencisi İlayda Perçin, gösteri sonrası, "Bu tiyatro gösterisi için hep birlikte çok emek verdik. Amacımız, Akseki halkı ile üniversite öğrencilerini bir araya getirip biraz olsun tebessüm ettirmekti. Bence amacımıza ulaştık. Bizim için çok eğlenceli ve heyecanlı bir deneyim oldu." dedi.