NATO Parlamenter Asamblesi'nin Antalya'daki seminerinde "terörizm" değerlendirildi

Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (PA) bünyesindeki Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu (GSM) ile Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu (ESC) ortak seminerinde, "Terörizm tehdidi ve NATO'nun terörle mücadele yaklaşımı, deniz güvenliği ve stratejik su yolları" konuları değerlendirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO PA Türk Delegasyonu ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantı, farklı oturumlarla devam etti.

TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, GSM Başkanı İspanyol parlamenter Fernando Gutierrez ve NATO PA Başkan Yardımcısı Macar milletvekili Agnes Vadai'nin de yer aldığı toplantıda, siyasi gelişmeler, güvenlik ve işbirliği konuları ele alındı.

Program kapsamında Körfez ülkelerinin yükselen rolü, NATO ortaklıklarının güçlendirilmesi, Suriye ve Orta Doğu'da değişen stratejik dengeler, terörizm tehdidi ve NATO'nun karşı stratejileri de irdelendi.

Ayrıca Kızıldeniz deniz güvenliği, Çin ve Rusya'nın Orta Doğu ile Afrika'daki artan varlığı, Sahel Bölgesi'ndeki son gelişmeler, insani güvenlik, göç ve uluslararası yardımların geleceği, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu bağlamda gıda güvenliği ile Karadeniz Tahıl Girişimi de değerlendirildi.