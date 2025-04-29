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        NATO Parlamenter Asamblesi'nin Antalya'daki seminerinde "terörizm" değerlendirildi

        Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (PA) bünyesindeki Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu (GSM) ile Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu (ESC) ortak seminerinde, "Terörizm tehdidi ve NATO'nun terörle mücadele yaklaşımı, deniz güvenliği ve stratejik su yolları" konuları değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:07 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:07
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        NATO Parlamenter Asamblesi'nin Antalya'daki seminerinde "terörizm" değerlendirildi
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        Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (PA) bünyesindeki Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu (GSM) ile Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu (ESC) ortak seminerinde, "Terörizm tehdidi ve NATO'nun terörle mücadele yaklaşımı, deniz güvenliği ve stratejik su yolları" konuları değerlendirildi.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO PA Türk Delegasyonu ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantı, farklı oturumlarla devam etti.

        TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, GSM Başkanı İspanyol parlamenter Fernando Gutierrez ve NATO PA Başkan Yardımcısı Macar milletvekili Agnes Vadai'nin de yer aldığı toplantıda, siyasi gelişmeler, güvenlik ve işbirliği konuları ele alındı.

        Program kapsamında Körfez ülkelerinin yükselen rolü, NATO ortaklıklarının güçlendirilmesi, Suriye ve Orta Doğu'da değişen stratejik dengeler, terörizm tehdidi ve NATO'nun karşı stratejileri de irdelendi.

        Ayrıca Kızıldeniz deniz güvenliği, Çin ve Rusya'nın Orta Doğu ile Afrika'daki artan varlığı, Sahel Bölgesi'ndeki son gelişmeler, insani güvenlik, göç ve uluslararası yardımların geleceği, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu bağlamda gıda güvenliği ile Karadeniz Tahıl Girişimi de değerlendirildi.

        NATO üyesi ülkelerin yanı sıra Azerbaycan, Körfez ve Arap ülkelerinden 100'ü aşkın milletvekili olmak üzere 190 katılımcının yer aldığı toplantı, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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