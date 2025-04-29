Turizmciler, AKTOB'un nisan ayı toplantısında buluştu

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizmciler olarak zor bir kış geçirdiklerini belirterek, "Bu konuda çok dirayetli davrandık, çok zor bir kıştı ama nisan ayının gelmesi ve Paskalya tatilinin başlaması ile dünkü verilere göre Antalya'ya gelen kişi sayısı geçen seneyi geçti." dedi

Kavaloğlu, AKTOB'un kentteki bir otelde düzenlenen nisan ayı geleneksel toplantısında, Antalya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen gastronomi festivalinde ünlü şefler, gastronomi profesyonelleri, Türkiye'nin önemli yatırımcıları ve gurmelerini ağırladıklarını ve bunun da turizme katkı sağladığını söyledi.

Küresel gastronomi turizminde pazar büyüklüğünün 2024'te 13,83 milyar dolar olarak hesaplandığını belirten Kavaloğlu "2034 yılına kadar yaklaşık 85 milyar dolara ulaşacağız. Seyahat ve turizm faaliyetlerine yönelik artan çekim ve yerel yemek ve kültürünü keşfetmeye olan ilgi, gastronomi turizm pazarının büyümesini yönlendiriyor." diye konuştu.

Günümüzde gıda ve sosyal medyanın beraber hareket ettiğini kaydeden Kavaloğlu, "Z" ve "Y" kuşağının seyahatlerini planlamak için sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullandığını ve birçok alışılmadık ve göze hitap eden mutfak deneyimlerini aradığını dile getirdi.

- "Antalya'ya gelen kişi sayısı geçen seneyi geçti" Antalya'nın turizmde ilk 3 aylık verilerinde ciddi anlamda ekside olduğunu anlatan Kavaloğlu, sözlerine şöyle devam etti "Nisan ayına yüzde 20 eksi ile girdik. Fakat nisan ayında çok büyük bir ivme kazandık. Paskalyanın nisan ayında olması, açıkçası marttan nisana kayması özellikle hepsini çok büyük bir ümitle beklemiştik. Nevruz tatilinde yaklaşık yüzde 40 İranlı turistin az gelmesi, mart ayının da çok zor şartlarda geçmesini sağladı. Tabii biz hep iyi şeyler söylemeyi arzu ediyoruz ama realite de şu son dönemlerin en zor kışını geçirdik otelciler olarak. Bu konuda çok dirayetli davrandık, çok zor bir kıştı ama nisan ayının gelmesi ve Paskalya tatilinin başlaması ile dünkü verilere göre Antalya'ya gelen kişi sayısı geçen seneyi geçti. Bunun büyük bir ümitle devam etmesini diliyoruz, bununla ilgili de çalışmalara devam ediyoruz." Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarının varış yerinin süresine bakılmaksızın geceleme 1,1 milyardan fazla seyahat gerçekleştirdiğini anlatan Kavaloğlu, en fazla seyahatin Almanlar, Fransızlar ve İspanya vatandaşları tarafından yapıldığını kaydetti.