NATO Parlamenter Asamblesi'nin Antalya'daki semineri sona erdi

Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (PA) bünyesindeki Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ile Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu ortak semineri tamamlandı.

TBMM NATO PA Türk Delegasyonunun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapılan toplantıda, çok sayıda oturum gerçekleştirildi.

TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilere, 3 gün boyunca ekonomiden güvenliğe, terörden düzensiz göç hareketlerine kadar birçok konuyu değerlendirdiklerini ve verimli bir toplantı olduğunu söyledi.

Toplantıda, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın da gündeme geldiğini aktaran Çavuşoğlu, hem parlamenterler hem de uzmanlar tarafından konunun detaylı bir şekilde ele alındığını kaydetti.

Türkiye olarak savaşın bir an evvel sona ermesini arzuladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Savaşın kazananı olmayacağını yıllardan beri söylüyoruz. 'Adil bir barışın kaybedeni' olmaz diyoruz. Tabii kolay değil, savaş uzadıkça daha karmaşık hale geliyor, sorunlar artıyor, müzakere edilmesi gereken konuların sayısı da artıyor. Rusya yavaş da olsa sahada ilerliyor, dolayısıyla Ukrayna'nın toprak kaybı da artıyor. Tüm bunlar durumu daha karmaşık hale getiriyor. Bir an önce savaşın bitmesinin faydalı olduğunu söylüyoruz. Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump'ın bu anlamdaki çabalarını da destekliyoruz, inşallah netice gelir."

Çavuşoğlu, dünya dengesine göre de savaşın sona ermesinin daha yararlı olacağını ifade etti. - Terör konusu gündeme getirildi Toplantıda terör konusunun da önemli başlıklardan biri olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Güneyde tabii en büyük tehdit düzensiz göçle beraber terör. Sınır güvenliği, terör. Bu sadece bizim için değil. NATO için tehdit olan unsurların içine terörü de eklettik. Dolayısıyla terörle mücadele sadece terörden çok çekmiş ülkeler için değil, Batı ülkelerinin güvenliği için de son derece önemli. Bu toplantılarda da terörle mücadele enine boyuna gündeme geldi." diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin diplomaside köklü bir geçmişe sahip olduğunu, bugün de dünyada önemli bir konumda bulunduğunu vurguladı. Türkiye'nin coğrafi konum açısından aktif diplomasiyi izlemesi gereken bir ülke olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Dünyadaki sorunların yüzde 60'ından fazlası bizim coğrafyamızda, bizim etrafımızda." dedi.