Antalya'da "En İyi Narkotik Polisi; Anne" paneli düzenlendi

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi; Anne" konulu panel gerçekleştirildi.

Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, çocukları uyuşturucudan uzak tutmak için ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu konuda taviz vermeyeceklerini ve uyuşturucu belasının defi için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Şahin, "Emniyet, savcılıklarla kentin birçok noktasında destansı bir mücadele veriyor. Her köşede, her noktada zehir tacirlerine göz açtırmadan çalışıyorlar ve sonuçları Antalya özelinde son derece başarılı." dedi.

Aile ve arkadaş çevresinin bireyin uyuşturucuya bulaşmasında belirleyici olduğunu vurgulayan Şahin, bireyin dijital dünya ile daha da yalnızlaştığını ve aileden uzaklaştığını kaydetti.

Bazı televizyon, dizi platformlarındaki kişilerin rol model olmaya başladığını dile getiren Şahin, "Kimse bu bana gelmez, biz de böyle şeyler olmaz demesin. Çocuklarınızın her bir saatini kontrol edin, çok sıkı takip edin. Çocuklarımızı yanımızda tutmalıyız." diye konuştu.