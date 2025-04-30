Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "En İyi Narkotik Polisi; Anne" paneli düzenlendi

        Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi; Anne" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "En İyi Narkotik Polisi; Anne" paneli düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi; Anne" konulu panel gerçekleştirildi.

        Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, çocukları uyuşturucudan uzak tutmak için ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

        Bu konuda taviz vermeyeceklerini ve uyuşturucu belasının defi için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Şahin, "Emniyet, savcılıklarla kentin birçok noktasında destansı bir mücadele veriyor. Her köşede, her noktada zehir tacirlerine göz açtırmadan çalışıyorlar ve sonuçları Antalya özelinde son derece başarılı." dedi.

        Aile ve arkadaş çevresinin bireyin uyuşturucuya bulaşmasında belirleyici olduğunu vurgulayan Şahin, bireyin dijital dünya ile daha da yalnızlaştığını ve aileden uzaklaştığını kaydetti.

        Bazı televizyon, dizi platformlarındaki kişilerin rol model olmaya başladığını dile getiren Şahin, "Kimse bu bana gelmez, biz de böyle şeyler olmaz demesin. Çocuklarınızın her bir saatini kontrol edin, çok sıkı takip edin. Çocuklarımızı yanımızda tutmalıyız." diye konuştu.

        İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ise günümüzde tüm dünyada büyük bir sorun haline gelen madde kullanımı ve bağımlılığının çok boyutlu bir sorun olduğunu kaydetti.

        Konuyla ilgili tüm tarafların, paydaşların ve toplumun her kesiminin birliktelik ve destekle yürütmesi gereken bir süreç olduğunu dile getiren Arslan, "Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için yapılan eğitimlerin, üretilen projelerin, alınan polisiye tedbirlerin ve operasyonların yürütülmesinde narkotik suçlarla mücadele birimlerimize çok önemli görevler düşmektedir." diye ifade etti.

        Arslan, uyuşturucu ile mücadelede kolluk güçlerinin yanı sıra toplumun da bilinçlenmesinin önem arz ettiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından narkotik polisi Tugay Çevik ve bağımlılıktan kurtulan bireyler konuşma yaptı.

        Programa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yakup Kahveci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, anneler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yemin etti
        Yemin etti
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına

        Benzer Haberler

        Kamp, karavan ve tiny house sektör temsilcileri Antalya'da buluştu
        Kamp, karavan ve tiny house sektör temsilcileri Antalya'da buluştu
        Antalya Ticaret Borsası Nisan Ayı Meclisi Toplansı yapıldı
        Antalya Ticaret Borsası Nisan Ayı Meclisi Toplansı yapıldı
        Kumluca Basketbol Kulübü, ligi dördüncü tamamladı
        Kumluca Basketbol Kulübü, ligi dördüncü tamamladı
        NATO Parlamenter Asamblesi'nin Antalya'daki semineri sona erdi
        NATO Parlamenter Asamblesi'nin Antalya'daki semineri sona erdi
        Türkiye'de 4 ayda 12 bin 124 deprem oldu
        Türkiye'de 4 ayda 12 bin 124 deprem oldu
        'Öldürme komutu aldım' dedi, akli dengesi yerinde çıktı
        'Öldürme komutu aldım' dedi, akli dengesi yerinde çıktı