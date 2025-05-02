Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da dört kubbeli tarihi su sarnıcı restore edilecek

        Antalya'nın Kepez ilçesindeki yaklaşık 300 yıllık dört kubbeli su sarnıcı aslına uygun olarak restore edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da dört kubbeli tarihi su sarnıcı restore edilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Kepez ilçesindeki yaklaşık 300 yıllık dört kubbeli su sarnıcı aslına uygun olarak restore edilecek.

        Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASAT) ortak yürüttüğü proje kapsamında Kızıllı Mahallesi'ndeki dört kubbeli su sarnıcının restore edilmesine karar verildi.

        Ekipler, kaçak kazılar nedeniyle zarar gören sarnıcın restorasyonu için onarım ve bakım çalışmasına başladı.

        ASAT Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanı Levent Hansu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, kentte bulunan mevcut tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını söyledi.

        Eski su yapılarının tekrar kente kazandırılmasına yönelik çalışma yaptıklarını belirten Hansu, bu yapının Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca 2012 yılında tescilli alan kabul edildiği bilgisini verdi.

        Hansu, 2023'te koruma alanıyla mülkiyeti ASAT Genel Müdürlüğüne bağlı olan yerde çalışma yürüttüklerinden bahsetti.

        Yapıya yönelik çalışmanın iki aşamadan oluştuğunu anlatan Hansu, projelendirme aşamasında restitüsyon, rölöve ve restorasyon çalışmaları ile kullanımına yönelik çevre düzenlemesi yapacaklarını aktardı.

        Araştırmacı ve yazar Giray Ercenk de geçmişi yaklaşık 300 yıla kadar uzanan tarihi sarnıcın Döşemealtı ve Kepez ilçelerindeki içme suyu, tarımsal ve hayvansal sulama ihtiyacını karşıladığını ifade etti.

        Bölgede çok sayıda su sarnıcının olduğunu ama dört kubbeli sarnıcın eşi ve benzeri olmayan bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Ercenk, yapının aslına uygun şekilde restore edilmesinin kültürel olarak çok önemli olduğunu dile getirdi. ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Ölümden döndü
        Ölümden döndü
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!

        Benzer Haberler

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Hasan Çavuşoğlu'na taziye ziyareti
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Hasan Çavuşoğlu'na taziye ziyareti
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Bakan Yerlikaya: Polisimize araçla saldırmak kamu düzenine tehdittir
        Bakan Yerlikaya: Polisimize araçla saldırmak kamu düzenine tehdittir
        Kumluca'da halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi
        Kumluca'da halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi
        Antalya'da motosiklet tutkunları hafta sonu"Sky Adventure" yarışlarında bul...
        Antalya'da motosiklet tutkunları hafta sonu"Sky Adventure" yarışlarında bul...
        Antalya'da sağlıksız koşullarda taşınan 300 kilogram et ele geçirildi
        Antalya'da sağlıksız koşullarda taşınan 300 kilogram et ele geçirildi