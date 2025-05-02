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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:47 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:47
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

        Ekipler, A.Ü'nün Kepez ilçesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde depoladığı ve bu uyuşturucuyu torbacı olarak tabir edilen kişiler aracılığıyla piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Operasyon kapsamında 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi, 2 hassas terazi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Şüpheli A.Ü. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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