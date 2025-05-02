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        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Antalya'da açılışa katıldı:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 2002 yılında 887 kruvaziyer gemiyle Türkiye'ye 582 bin yolcunun geldiğini belirterek, "Geçen yıl ise 1195 gemideki 1 milyon 800 bin yolcu ülkemizi ziyaret etti." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:55
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Antalya'da açılışa katıldı:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 2002 yılında 887 kruvaziyer gemiyle Türkiye'ye 582 bin yolcunun geldiğini belirterek, "Geçen yıl ise 1195 gemideki 1 milyon 800 bin yolcu ülkemizi ziyaret etti." dedi.

        Boyraz, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi'nin Konyaaltı ilçesindeki yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, denizcilik sektörünün Türkiye'nin kalkınmasında stratejik role sahip olduğunu söyledi.

        Bakanlık olarak Türkiye'yi lojistik güç merkezi haline getirmek için deniz yollarının altyapısını güçlendirdiklerini ve limanları modernize ettiklerini ifade eden Boyraz, amaçlarının deniz ticaretini sürdürülebilir şekilde büyütmek olduğunu vurguladı.

        Boyraz, Antalya'nın doğal limanları, turizm ve ticaret potansiyeli ile denizcilikte özel yere sahip olduğuna dikkati çekti.

        Ulaştırma ve altyapı alanında ortaya konulan eser ve hizmet siyasetinin denizcilikte de önemli dönüşüm sağladığına işaret eden Boyraz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2002 yılından itibaren denizcilik vizyonu, stratejik öncelik haline geldi. AK Parti hükümetleri döneminde denizcilik sektöründe hem kapasite arttı hem de yerli ve milli üretim desteklendi." dedi.

        - "38 ülke ile gemi insanı tanıma anlaşması yaptık"

        Boyraz, 2002 yılında 152 olan liman tesis sayısının 2024'te 217'ye yükseldiği bilgisini vererek, şunları paylaştı:

        "Türkiye'nin 2002'de 0,55 milyon DWT tersane kapasitesi 2024'te 4,79 milyon DWT'ye ulaştı. 2002 yılında 8 bin 500 olan yat bağlama kapasitesini 2024'te 25 bin 562'ye çıkardık. 23 yıl önce 887 kruvaziyer gemiyle Türkiye'ye 582 bin yolcu gelirken, geçen yıl ise 1195 gemideki 1 milyon 800 bin yolcu ülkemizi ziyaret etti. 38 ülke ile gemi insanı tanıma anlaşması yaptık, 141 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşkın amatör denizci sayısına ulaştık."

        Gemi yapımında tasarımdan üretime, bakım ve modern teknolojilere kadar her şeyi yapan ender ülkelerden olduklarının altını çizen Boyraz, Mavi Vatan'da Türkiye'nin hak ve menfaatleri için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Boyraz, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle hizmet binasının açılış kurdelesini kesti.

        Açılışa, Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Cem Oğuz, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman da katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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