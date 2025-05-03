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        Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi yakalandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 09:53 Güncelleme: 03.05.2025 - 09:53
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        Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi yakalandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

        Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, ilçede ruhsatsız silah ve av tüfeğinin bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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