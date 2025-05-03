Ani ölümlerin nedeni ihmal edilen kalp hastalıkları olabilir

MUSTAFA TAŞ - Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, sahnede, ağaçta birdenbire ölüm vakalarının yaşanabildiğini belirterek, "Ani ölümler, genellikle ihmal edilen kalp hastalıkları ya da ritim bozuklukları gibi nedenlerle gerçekleşiyor." dedi.

Cander, sağlık kongreleri için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, son yıllarda beklenmedik ani ölümlerin tıp dünyasında daha fazla dikkati çektiğini söyledi.

Kalp krizlerine bağlı ani ölümlerde artış yaşandığını belirten Cander, "Kalp krizlerine bağlı özellikle ani ölümler çok fazla. Ağacın başında hayatını kaybetmiş insan görüyoruz. Normalde ağaçtan insan düşer, bir şey olmaz ama ağaçta nasıl ölüyor? Bu çok normal değil. Ani ölümlerin çok daha fazla irdelenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Ani ölümlerin kalp ritim bozukluğu gibi nedenlerden de kaynaklanabileceğine dikkati çeken Cander, kalp durmalarına nasıl müdahale edileceği konusunda farkındalık yaratmak gerektiğini anlattı.

Cander, ani ölümlerin eskiden beri önemli olduğunu ancak son dönemde özellikle belirli yaş aralığında beklenmedik ölümlerin arttığını kaydetti. - "Koruyucu önlemler yaşamsal önem taşıyor" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşıp hastanede hayatını kaybeden Volkan Konak'ın ani ölümünü hatırlatan Cander, Bartın'da budamak için çıktığı çınar ağacında fenalaşan Hasan Erdoğan'ın da ağaçta yaşamını yitirdiğine değindi. Prof. Dr. Cander, şöyle konuştu: "Sahnede, ağaçta birdenbire ölümlerin yaşandığını görüyoruz. Çok iyi olan birinin aniden kötüleşmesine de şahit oluyoruz. Ani ölümler, genellikle ihmal edilen kalp hastalıkları ya da ritim bozuklukları gibi nedenlerle gerçekleşiyor. Toplumsal bilinci artırarak koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Üç ay önce kalp muayenesi yaptıran birinin bugün kalp krizi geçirmemesi gerekir. Bu tür koruyucu önlemler yaşamsal önem taşıyor."