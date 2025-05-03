Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde "Genç Türk Koreografları Gecesi" düzenlenecek

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün genç sanatçıları desteklemek amacıyla başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenecek "Genç Türk Koreograflar Gecesi", Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelenecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, "2. Genç Türk Koreograflar Gecesi" gösterimleri 5 Mayıs'ta saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Devlet Opera ve Balesinin altı farklı müdürlüğünden seçilen 12 genç koreograf, kendi imzalarını taşıyan kısa koreografi eserleriyle bu özel gecede sahneye çıkacak.

Her bir eser, koreografların özgün anlatım biçimleriyle izleyiciyi duygusal, düşünsel ve estetik bir yolculuğa davet ederken, sahne yalnızca bir gösteri alanı değil, sanatçının dünyasını, sorularını ve hayallerini izleyiciyle buluşturduğu bir ifade platformuna dönüşecek.

Gecede Ankara DOB'dan koreografisi İlke Sayıner'e, müziği Oğulcan Sümer'e ait "Her", İzmir DOB'dan koreografisi Şuayip Efe Uzun'a, müziği yapay zeka tarafından hazırlanan "Dream", İzmir DOB'dan koreografisi Bilgehan Gültekin'e ait "Creatron", koreografisi Özge Güven'e müziği Efecan Kalaycı'ya ait "In Light" ve koreografisi Oben Yıldırım'a, müziği Özgür Can Alkan'a ait "Sisu" eserleri sahnelenecek.