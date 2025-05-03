Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GainPark
Hakemler: Ümit Öztürk, Bersan Duran, Samet Çavuş
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Cordova, Vilhena, Hwang (Dk. 74 Efecan Karaca), Sporar
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Jeanvier (Dk. 46 Bourabia), Carole, Karimi, Attamah, Ramazan Civelek (Dk. 80 Baran Ali Gezek), Kartal Yılmaz (Dk. 81 Uzodimma), Cardoso (Dk. 90+2 Hasan Ali Kaldırım), Talha Sarıarslan (Dk. 68 Mane)
Goller: Dk. 30 Attamah (Kendi kalesine) (Corendon Alanyaspor), Dk. 52 Ramazan Civelek (Bellona Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Kartal Yılmaz, Dk. 68 Hosseini, Dk. 90+1 Karimi (Bellona Kayserispor), Dk. 72 Richard (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
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