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        Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı

        Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası Antalya'da düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 21:09 Güncelleme: 04.05.2025 - 21:15
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        Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı
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        Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası Antalya'da düzenlendi.

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) faaliyet takviminde yer alan ve Kemer ilçesindeki Göynük Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 49 üniversiteden 185 sporcu katıldı.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, geleceğin beden eğitimi öğretmeni, spor antrenörü ve yöneticileri arasında muaythainin sportif becerisinin, disiplininin, saygısının etkili olmasını, ayrıca dostluk ve kardeşlik duygusunu pekiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Yıldız, şampiyonaya 65'e yakın idareci ve antrenörün de katıldığını ifade etti.

        TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen de Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası'na Antalya'da ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sporculara başarı diledi.

        Organizasyon, 7 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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