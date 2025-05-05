Serik'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Antalya’nın Serik ilçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 34 BP 0781 plakalı otomobil, Boğazkent Mahallesi'nde C.S. yönetimindeki 07 EF 163 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü ile 34 BP 0781 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ç.İ. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.