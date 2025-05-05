Serik'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile 34 BP 0781 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ç.İ. yaralandı.

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