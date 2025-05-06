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        Antalya'da "Girişimciler Zirvesi 2025" düzenlendi

        Antalya Bilim Üniversitesi'nde iş dünyasının temsilcileri "Girişimciler Zirvesi 2025" programında deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 20:30 Güncelleme: 06.05.2025 - 20:30
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        Antalya'da "Girişimciler Zirvesi 2025" düzenlendi
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        Antalya Bilim Üniversitesi'nde iş dünyasının temsilcileri "Girişimciler Zirvesi 2025" programında deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Şen Tunç, üniversitenin Ana Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvedeki konuşmasında, üniversite olarak öğrencilerin girişimcilik vizyonlarını geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu yönde çalışmalar yaptıklarını kaydeden Tunç, "Gençlerimizin girişimcilik becerilerini güçlendiren, onların iş dünyasıyla doğrudan temas kurmasını sağlayan bu tür etkinlikleri son derece kıymetli buluyoruz." dedi.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, genç girişimcilere sundukları destek paketler hakkında bilgi verdi.

        Odanın girişimcilik ekosistemine katkılarından söz eden Hacısüleyman, "Bugünün gençleri, yarının iş dünyasını şekillendirecek. Biz de onların yanında olmaya ve her adımda destek sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        KOSGEB Antalya Müdürü İbrahim Uğur Erkış ise KOSGEB'in sunduğu finansal destek modelleri ve başvuru süreçlerini anlatarak, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gibi temel alanlarda 2 milyon liraya kadar destek sağlayabiliyoruz. Genç girişimcilerimiz bu fırsatları mutlaka değerlendirmeli." ifadelerini kullandı.

        Zirvede iş insanları girişimcilik süreçlerinde yaşadıkları deneyimleri paylaştı.

        Girişimcilik zirvesine çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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