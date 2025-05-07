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        Manavgat'ta kaçak tütün ürünleri ve elektronik sigara operasyonu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak elektronik sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 09:34 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:41
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        Manavgat'ta kaçak tütün ürünleri ve elektronik sigara operasyonu
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak elektronik sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.

        İş yerinde yapılan aramada, 710 elektronik sigara, 420 paket bandrolsüz sigara ve 150 ısıtılmış tütün ürünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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