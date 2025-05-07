Manavgat'ta kaçak tütün ürünleri ve elektronik sigara operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak elektronik sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 710 elektronik sigara, 420 paket bandrolsüz sigara ve 150 ısıtılmış tütün ürünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.