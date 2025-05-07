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        "Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Konferansı" Antalya'da yapılıyor (3)

        Azerbaycan Yüksek Mahkemesi Başkanı İnam Karimov, globalleşen dünyada insan haklarını korumanın ve hukukun üstünlüğünü sağlamanın mahkeme organlarının ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bunu yerine getirebilmek için karşılıklı hukuki yardım mekanizmalarının inşa edilmesi gerekmektedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 12:52 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:52
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        "Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Konferansı" Antalya'da yapılıyor (3)
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        Azerbaycan Yüksek Mahkemesi Başkanı İnam Karimov, globalleşen dünyada insan haklarını korumanın ve hukukun üstünlüğünü sağlamanın mahkeme organlarının ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bunu yerine getirebilmek için karşılıklı hukuki yardım mekanizmalarının inşa edilmesi gerekmektedir." dedi.

        Karimov, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Yargıtay Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Konferansı"nda yaptığı konuşmada, buluşmanın önemini anlattı.

        Türk Devletleri Teşkilatının temelinin Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Türkiye ile Azerbaycan arasında 2021'de imzalanan "Şuşa Beyannamesi" ile atıldığını hatırlatan Karimov, teşkilata üye devletler arasındaki ilişkilerin yürütülmesinde ve Türk dünyasının birleşmesinde devlet başkanlarının siyasi iradesinin önemli role sahip olduğunu vurguladı.

        Karimov, Türk Devletleri Teşkilatının bundan sonra daha da güçleneceğini ifade ederek, muasır devirde mahkeme sistemlerinin ve adaletin şeffaf olması gerektiğini kaydetti.

        Teknolojinin mahkeme sistemlerine dahil edilmesinin, adalete daha süratli ve efektif şekilde ulaşmayı sağlayacağına dikkati çeken Karimov, "Globalleşen dünyada mahkeme organları olarak insan haklarını korumak ve hukukun üstünlüğünü sağlamak bizim ortak sorumluluğumuzdur. Bunu yerine getirebilmek için karşılıklı hukuki yardım mekanizmalarının inşa edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

        - "Sorunların ortak şekilde çözümü önemli"

        Kırgızistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Başkanvekili Nurgül Bakirova da konferansın ülkeler arasında adaleti ve dostça bağları güçlendirmeye hizmet ettiğini söyledi.

        Türk Devletleri Teşkilatının faaliyetlerinin önemini vurgulayan Bakirova, şöyle konuştu:

        "Teşkilatın temel amaçları arasında Türk devletleri arasında kapsamlı işbirliğinin güçlendirilmesi, Türk halkları arasında karşılıklı anlayışın ve etkileşimin geliştirilmesi, sorunların ortak şekilde çözümü, kültürel ve tarihi mirasın tanıtılması gibi birçok konu bulunmaktadır. Teşkilatın siyasi, iktisadi ve kültürel işbirliği için güçlü platform haline geldiğini ne kadar vurgulasak azdır."

        - "Üstümüze büyük görevler düşmektedir"

        KKTC Yüksek Mahkemesi Başkanı Bertan Özerdağ, konferansın Türk Devletleri Teşkilatının yüksek mahkemeleri arasındaki işbirliğinin gelişimine büyük katkı koyacağını söyledi.

        Konferansta imzalanacak statünün tarihi nitelikte olduğunu belirten Özerdağ, şöyle devam etti:

        "Modern dünyada, ülkelerin gelişiminde ve ekonomik istikrarın sağlanmasında hukukun çok önemli rolü bulunmaktadır. Bir ülkede hukuk geliştikçe, ülkenin ekonomisi ve insanların yaşam standartları da aynı oranda gelişmekte. Hukukun üstünlüğü ve adaletin var olduğu toplumlar istikrar sağlamakta ve geleceğe daha umutlu bakabilmektedir. Bizler ülkelerimizin en yüksek mahkemelerinin başkan ve üyeleri olarak, hukukun üstünlüğü, anayasal düzenin korunması, temel hak ve ödevlerin sağlanması ve geleceğin inşası için hukuk alanında üstümüze büyük görevler düşmektedir."

        Özerdağ, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci ülke olarak bulunmasından ötürü kıvanç duyduklarını dile getirdi.

        - "Güncel konulara çözüm üretmek gerekiyor"

        Özbekistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Bakhtiyar İslamov ise kültürel, ekonomik, siyasi başta olmak üzere her alanda işbirliğini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

        Yıllık toplanarak güncel bilgileri paylaştıklarını aktaran İslamov, "Bu, devletlerimiz arasında işbirliğinin, istikrarın ve güvenliğin hakim olmasını sağlayacaktır. Yargı alanındaki başkanların bir araya gelmesi, burada güvenli platform oluşturmaktadır. İyi komşuluk ve iyi işbirliğinin zeminini de oluşturuyor. Güncel konulara çözüm yaratmak için bu buluşmalar fırsattır." diye konuştu.

        Tarihi ve kültürel değerlerin ülkeleri birbirine bağladığına değinen İslamov, "Dijitalleşme, yapay zeka ve teknolojinin yargı alanında kullanılması üzerine yoğun çalışmamız gerekiyor. Bunlar önemli sonuç verecektir." dedi.

        İslamov, yapay zeka alanında çalışma yürütürken adil yargı sisteminin oluşturulması, insan onuruna uygun kararların alınması ve halkın menfaatinin ön planda tutulmasının önemli olduğunu dile getirdi.

        Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Ömüraliyev de teşkilatın yaptığı faaliyetler hakkında bilgi vererek, bu tür toplantıların yargı alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi adına önemli olduğunun altını çizdi.

        Ömüraliyev, toplantıların yargı alanında görüş alışverişi yapılması ve güncel bilgi paylaşımı için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

        Konferansa katılamayan Kazakistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Aslambek Mergaliyev'in video mesajı yayımlandı.

        Konuşmaların ardından Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan Yüksek Mahkeme Başkanları ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterinin katılımıyla "Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Yüksek Mahkemeleri Konferansı Statüsü" belgesi imzalandı.

        Konferans bugün sona erecek.

        (Bitti)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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