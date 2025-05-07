Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 128 şüpheliye ise işlem yapıldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza, 8 hassas terazi, 2 tabanca, 8 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve yüklü miktarda Türk lirası ele geçirildi.