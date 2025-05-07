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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:12
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı.

        "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 128 şüpheliye ise işlem yapıldı.

        Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza, 8 hassas terazi, 2 tabanca, 8 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve yüklü miktarda Türk lirası ele geçirildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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