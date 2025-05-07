Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kumluca'da kamyonetle çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde kamyonet ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 15:30 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumluca'da kamyonetle çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde kamyonet ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.K'nin kullandığı 07 BAS 092 plakalı kamyonet, Merkez Mahallesi Halil Çıvgın Caddesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada Suriye uyruklu oldukları öğrenilen elektrikli motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ümit Karan cezaevine girdi
        Ümit Karan cezaevine girdi
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Antalya'da 500 bin öğrenciye eş zamanlı trafik farkındalığı eğitimi verildi
        Antalya'da 500 bin öğrenciye eş zamanlı trafik farkındalığı eğitimi verildi
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
        Turkish Airlines Open Turnuvası'nda heyecan Pro-Am ile başladı
        Turkish Airlines Open Turnuvası'nda heyecan Pro-Am ile başladı
        Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
        Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
        "Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Konferansı" Antalya'da yapılıy...
        "Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Konferansı" Antalya'da yapılıy...
        Alanya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Alanya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü