Kumluca'da kamyonetle çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde kamyonet ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde kamyonet ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.K'nin kullandığı 07 BAS 092 plakalı kamyonet, Merkez Mahallesi Halil Çıvgın Caddesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Suriye uyruklu oldukları öğrenilen elektrikli motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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