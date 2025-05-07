Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        4. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali, ünlü şefleri ağırlayacak

        Antalya'da bu yıl 9-11 Mayıs'ta yapılacak 4. Uluslararası Foodfest Gastronomi Festivali, Michelin Yıldızlı şeflerini, gastronomi profesyonellerini, Türkiye'nin önemli gurmeleri ile lezzet tutkunlarını bir araya getirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:48 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        4. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali, ünlü şefleri ağırlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da bu yıl 9-11 Mayıs'ta yapılacak 4. Uluslararası Foodfest Gastronomi Festivali, Michelin Yıldızlı şeflerini, gastronomi profesyonellerini, Türkiye'nin önemli gurmeleri ile lezzet tutkunlarını bir araya getirecek.

        Bu yıl "Akdeniz Mutfağı" temasıyla Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek festival, yerli üreticiyi ve tarımı desteklemeyi, doğal ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmeyi, Antalya'da yetişen tarımsal ürünlerin gastronomideki yerini tanıtmayı hedefliyor.

        Üç gün sürecek festivalde, çeşitli atölyeler, tadım etkinlikleri, yarışmalar, panel, söyleşi ve konserler yapılacak.

        Festivalde bu yıl genç şef adayları, gastronomi bölümü öğrencileri ve akademisyenler ile bilgi ve yaratıcılığın buluşmasına tanıklık edilecek. Otel, yerel ve üniversiteli şefler, yarışmada gastronomiye dair hünerlerini sergileyecek.

        Etkinlik kapsamında sanatçı Ceylan Ertem ve Simge de Antalyalı hayranlarıyla buluşacak.

        Festivalin ilk gününde sektör profesyonellerinin katılımıyla "Akdeniz Şehirlerinde Gastronomi Turizminin Gelişimi ve Deneyim Odaklı Rotalar" konulu panel ile "Akdeniz'in Kalbinden Dünya Sofralarına Uzanan Ürünler" konulu söyleşi ve workshoplar gerçekleştirilecek.

        İkinci günde şefler Ömür Akkor, Arda Türkmen, MasterChef Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, etkinlik sahnesinde düzenlenecek workshoplarda lezzete ve mutfağa dair önemli bilgiler verecek.

        Festivalin son günü ise workshop ağırlıklı program ziyaretçilere sunulacak.

        Şefler Rafet İnce, Özge Şahin, Elif Korkmazel, Asuman Kerkez, beslenme uzmanı Dilara Koçak etkinliklerde yer alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Doktorları, 2'şer kez böbrek nakli olan çifti 'mucize' diye tanımladı
        Doktorları, 2'şer kez böbrek nakli olan çifti 'mucize' diye tanımladı
        Antalya'da kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar düzenlend...
        Antalya'da kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar düzenlend...
        Turizmcilerden sürdürülebilirlik için personelde liyakat önerisi
        Turizmcilerden sürdürülebilirlik için personelde liyakat önerisi
        Diyalizde tanıştığı eşi gibi ikinci nakille hayata tutundu
        Diyalizde tanıştığı eşi gibi ikinci nakille hayata tutundu
        Turkish Airlines Open 2025'te, 7 Türk golfçü mücadele edecek
        Turkish Airlines Open 2025'te, 7 Türk golfçü mücadele edecek
        Antalya'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi
        Antalya'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi