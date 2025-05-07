Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile 12 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile 12 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Akdeniz ekibi, ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan organizasyonları üzerinde durdu.
Kırmızı-beyazlı takım, son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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