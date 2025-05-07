Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeleri Konferansı Antalya'da yapıldı

        Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeleri Konferansı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 21:08 Güncelleme: 07.05.2025 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeleri Konferansı Antalya'da yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeleri Konferansı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlendi.

        Türkiye'yi temsilen Yargıtay ve Danıştay başkanlarının ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yüksek mahkeme başkanları ile üst düzey yargı mensupları katıldı.

        Konferans kapsamında, Türk devletleri arasında hukukun üstünlüğü ilkesinin pekiştirilmesi, yargı alanında işbirliğinin artırılması ve ortak hukuki meselelerde tecrübe paylaşımının sağlanması amaçlandı.

        Etkinlikte ayrıca bölgesel ve küresel düzeyde hukuki gelişmeler, dijitalleşmenin yargıya etkileri, yargı bağımsızlığı ve insan hakları alanındaki güncel konular ele alındı.

        Konferans, katılımcı ülkelerin temsilcileri arasında ikili görüşmelere de zemin hazırlarken, yargı kurumları arasındaki işbirliği protokollerinin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Minguzzi cinayetinde dikkat çeken detay
        Minguzzi cinayetinde dikkat çeken detay
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        Eski eşini alt geçitte vurarak öldürdü
        Eski eşini alt geçitte vurarak öldürdü
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Türk Dünyası Yüksek Mahkemeleri Konferansı'nda 'Antalya Statü Belgesi' imza...
        Türk Dünyası Yüksek Mahkemeleri Konferansı'nda 'Antalya Statü Belgesi' imza...
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalya'da inşaatta yabancı uyruklu bir işçi ölü bulundu
        Antalya'da inşaatta yabancı uyruklu bir işçi ölü bulundu
        Sosyal medyadaki röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçes...
        Sosyal medyadaki röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçes...
        Doktorları, 2'şer kez böbrek nakli olan çifti 'mucize' diye tanımladı
        Doktorları, 2'şer kez böbrek nakli olan çifti 'mucize' diye tanımladı