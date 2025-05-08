Demre'de öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi
Antalya'nın Demre ilçesinde öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.
Antalya'nın Demre ilçesinde öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, "Bir kural bir ömür" mottosuyla düzenlenen etkinlik Yunus Emre ile Yusuf Özek ilkokullarında gerçekleştirildi.
Etkinlikte öğrencilere, trafik işaretlerinin anlamı, yaya geçitlerinde uyulması gereken kurallar, okul servis araçlarında doğru davranışlar, emniyet kemeri ve kaskın önemi anlatıldı.
Etkinlik sonrası öğrencilere hikaye kitapları hediye edildi.
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