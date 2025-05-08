Demre'de öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, "Bir kural bir ömür" mottosuyla düzenlenen etkinlik Yunus Emre ile Yusuf Özek ilkokullarında gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.